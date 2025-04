video suggerito

Ruba una bici elettrica per un debito di droga da 40 euro: 19enne inseguito e arrestato a Como La polizia di Como, nella notte tra il 26 e il 27 aprile, ha arrestato per estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne residente in città. Aveva rubato una costosa bici elettrica per un debito di droga. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto repertorio

Non gli aveva ancora ricevuto 40 euro per l'acquisto di una dose di cocaina. Così in cambio il pusher si è preso la costosa bicicletta elettronica del suo debitore, minacciandolo e allontanandosi in tutta fretta con la refurtiva.

La polizia di Como, nella notte tra il 26 e il 27 aprile, ha arrestato per estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne residente in città, pregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e per droga, già colpito da Dacur emesso dal Questore di Como.

Verso le 3 di questa notte una volante ha infatti intercettato all'altezza di via Gallio il 19enne in sella ad una costosa bicicletta elettrica, un insolito dettaglio che ha insospettito i poliziotti convincendoli a procedere ad un controllo. Il giovane, alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi, venendo però bloccato dagli agenti che gli chiedevano contezza sul possesso del mezzo a due ruote.

Il 19enne, non sapendo dare conto sulla proprietà della bicicletta, è stato quindi portato in Questura per poter delineare con più precisione la vicenda quando, contemporaneamente, tramite il 112 NUE, giungeva in Questura la segnalazione da parte di un giovane, che denunciava la sottrazione della sua bici elettrica proprio da parte del 19enne che si trovava in Questura. Una seconda volante raggiungeva quindi la vittima del reato, raccogliendo la sua testimonianza.