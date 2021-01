Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nel lago di Varese poco dopo le 11 di domenica 24 gennaio all'altezza del paesino di Gavirate. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che camminavano sul lungolago: sul posto sono giunti i soccorsi con l'intervento degli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco. Una volta recuperato il cadavere della donna, le forze dell'ordine hanno provveduto all'identificazione, che resta ancora sconosciuta. Ora il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che chiarirà quanto accaduto. Per ora gli inquirenti non escludono il gesto volontario né nessun'altra pista di indagini: resta da capire, prima di tutto, se la donna sia morta per annegamento.

Ad agosto giallo del cadavere di un consulente finanziario trovato nelle acque del lago di Como

Sola la scorsa estate il cadavere di un uomo di 40 anni era stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a 60 metri di profondità nel lago di Como. Solo qualche ora dopo era emerso che la vittima era Raffaele Casatto, un consulente finanziario che era originario di Schio, in Veneto, ma era residente da tempo a Milano. Il suo corpo però era stato trovato al largo di Fiumelatte, una frazione di Varenna, paese in provincia di Lecco. Il ritrovamento è stato casuale. La macabra scoperta era avvenuta il 4 agosto, durante un'esercitazione dei sommozzatori: i soccorritori dei vigili del fuoco di Milano erano impegnati in un'esercitazione nelle acque del Lario quando si sono imbattuti nel corpo, che giaceva a diverse decine di metri sott'acqua. Subito dopo il ritrovamento era scattata un'inchiesta per far luce su quanto accaduto.