Gatto sparisce nel Bresciano, ritrovato dopo un anno vicino Cremona Il gatto Korason ha camminato per un anno dalla sua casa nel Bresciano fino alla provincia di Cremona: si era perso e ora è stato ritrovato grazie al passaparola sui social.

A cura di Giorgia Venturini

Da un mese la sua famiglia lo ha cercato per tutta la zona del Bresciano. Non ci sperava quasi più. Poi finalmente la bella notizia: Korason, così chiamato il gatto, sta bene ed è vivo. In un anno però ha camminato per diversi chilometri fino ad arrivare nel Cremonese. Qui qualcuno lo ha riconosciuto grazie al passaparola di appelli sui social e ora ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, Korason era scomparso dalla sua casa di San Gervasio Bresciano circa un anno fa. Nonostante le immediate ricerche e gli appelli sui social il micio non si trovava fino a quando – come riporta La Provincia di Cremona – mesi e mesi dopo il gatto è stato trovato a Pizzighettone, in provincia di Cremona. In tutto questo tempo aveva camminato e si era allontanato non pochi chilometri dal Comune di San Gervasio. Korason è tornato dalla sua famiglia e dai suoi "fratelli mici" che lo hanno riconosciuto subito.

A raccontare la storia di Korason è la pagina Facebook "Sos-Animali persi e ritrovati nel Cremonese". In un post si legge: "Con enorme piacere vi comunico che il micio in questione era Korason e ora è tornato dalla sua famiglia dove mancava da un anno. Grazie a tutti. È stato trovato a Pizzighettone, è magro ma molto affettuoso. È un maschio tigrato non sembra molto giovane". Per fortuna una storia a lieto fine.