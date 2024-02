È stato ritrovato Alfio Patroni, disperso a Darfo Boario Terme dopo una discussione È stato ritrovato vivo Alfio Patroni, il 38enne di cui si erano perse le tracce ieri in Valcamonica (Brescia): i ricercatori del Soccorso alpino l’hanno rinvenuto in una baita nel bosco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Le ricerche del Soccorso alpino lombardo

È stato ritrovato vivo Alfio Patroni, il 38enne di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri a Darfo Boario Terme in Valcamonica (Brescia): i ricercatori del Soccorso alpino e speleologico della Lombardia l’hanno rinvenuto in stato confusionale, in una baita nei boschi, sulla strada che conduce al monte Cervera.

L'uomo si era allontanato da casa dopo una discussione, senza portare con sé il cellulare e senza dare informazioni ai familiari sulle sue intenzioni. A cercarlo si sono messi in moto anche squadre di Vigili del fuoco, un'unità cinofila molecolare del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino E Speleologico) e la Protezione civile.