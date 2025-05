video suggerito

Auto si schianta contro un furgone che travolge due operai sulla carreggiata: quattro feriti gravi in ospedale Venerdì pomeriggio un furgone e un'auto si sono schiantati a Fombio, in provincia di Lodi. Dopo lo scontro, il furgone ha investito due operai che stavano lavorando sulla carreggiata. I conducenti dei veicoli e i due pedoni sono stati portati in ospedale in gravi condizioni.

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio un'auto si è schiantata contro un furgonr a Fombio, in provincia di Lodi. Dopo l'impatto, il mezzo più pesante si è spostato travolgendo alcuni operai che stavano lavorando sulla carreggiata. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: i due conducenti e due pedoni, portati in pronto soccorso in codice rosso.

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, attorno alle 15:30. Stando alle prime ricostruzioni, pare che un'auto si sia scontrata contro un furgone per cause ancora da chiarire, mentre percorreva la strada statale 9 a Fombio. Dopo l'impatto, il camioncino, con a bordo un 35enne, è finito contro due persone impegnate in alcuni lavori sulla carreggiata.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno fornito un primo soccorso alle persone coinvolte. Il conducente dell'auto, un uomo di 39 anni, è stato portato con l'elicottero all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso con un trauma cranico.

I due pedoni, un 34enne e un 65enne, sono stati portati uno all'ospedale di Lodi con traumi al bacino e a una gamba, l'altro al pronto soccorso di Cremona con il bacino rotto. Il conducente del furgone è stato quello che ha riportato le lesioni meno gravi ed è stato trasferito all'ospedale di Lodi in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Lodi, che ha effettuato tutti i rilievi necessari per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e chiarire le possibili cause dello schianto.