Furgone prende fuoco in un garage e scatena un incendio a Cesano Maderno: tre persone ferite Un furgone è andato a fuoco in un garage di Cesano Maderno (Monza) nella mattinata del 6 maggio. L'incendio ha provocato una colonna di fumo che ha investito l'intero palazzo. Tre persone sono state trasportate in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

L'incendio a Cesano Maderno

Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, lunedì 6 maggio, in un'abitazione di Cesano Maderno (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a quanto ricostruito, pare che le fiamme siano partite da un furgone e da materiale accatastato nel garage al piano terra di un palazzo da due piani. Tre persone che si trovavano nell'appartamento del primo piano sono state investite dalla colonna di fumo. I sanitari arrivati sul posto gli hanno prestato i primi soccorsi e hanno provveduto a trasportarle in codice giallo in ospedale per ulteriori accertamenti.

L'incendio scoppiato in un garage

Il fumo partito dall'incendio di Cesano Maderno

Il rogo è scoppiato qualche minuto prima delle 11:30 del 6 maggio al piano terra di un edificio di via Como. Non sono ancora note le cause, ma sembra che l'incendio sia partito da un furgone e da materiale accatastato. Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo nero denso che ha invaso tutto il palazzo.

Poco dopo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco con un'autopompa e un carro soccorso dal distaccamento di Desio, un'autopompa da Seregno, un'autobotte da Lazzate e un'autoscala dalla sede centrale. A coordinare le operazioni ci hanno pensato le squadre del Comando provinciale di Monza e Brianza. I pompieri sono riusciti a estinguere l'incendio in pochi minuti, prima che questo si potesse propagare ai piani superiori dell'edificio.

Tre persone intossicate

Tre persone sono rimaste comunque ferite. Si tratta di una coppia che vive al piano immediatamente sopra il garage andato a fuoco e del loro figlio presente in casa in quel momento. I sanitari del 118 si sono occupati del loro trasporto in ambulanza all'ospedale, riscontando intossicazione da fumo.

I vigili del fuoco, insieme ai tecnici del Comune e agli agenti della polizia locale, si stanno occupando dei rilievi del caso per comprendere l'origine dell'incendio. Nel corso della mattinata è arrivato in via Como anche il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca.