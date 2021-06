Scoppia un grosso incendio in tangenziale Est oggi venerdì 18 giugno a Milano. Questa mattina verso le 8 sulla A51, in direzione Bologna, a prendere fuoco è un furgone alimentato a metano tanto che le fiamme sono divampate fino a coinvolgere parte dell'Autogrill di Cascina Gobba. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenute ben otto squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a spegnere il rogo solo dopo un'ora e mezza. Unica persona ferita è un uomo di 41 anni portato in ospedale in codice verde: le sue condizioni non sarebbero però gravi. Per precauzione però sul posto sono intervenute anche due ambulanze.

Colonna di fumo visibile da più punti della città

Resta ancora tutto da capire quanto accaduto: sconosciute ancora le cause dell'incendio. Certo è che una colonna di fumo denso si è sollevata su tutta la città, ben visibile anche da Crescenzago e Cologno Monzese, alle porte di Milano. Fortunatamente però sembra che non ci siano persone intossicate e che nessuno sia rimasto coinvolto in maniera grave.

Lo scorso 4 giugno ad andare a fuoco è stato un palazzo

Paura a Milano per un altro incendio anche lo scorso 4 giugno: le fiamme erano divampate in un appartamento in zona Washington a Milano verso le 13. Ad andare in fiamme è stato il tetto di un palazzo all'angolo tra via Costanza e via Washington. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Oltre ovviamente ai vigili del fuoco che hanno impiegato almeno un'ora per spegnere le fiamme. Quattro in tutto erano state le persone intossicate: la paura è stata soprattutto per due operai che probabilmente erano impegnati in alcuni lavori nel sottotetto del palazzo. Fortunatamente sono stati tratti in salvo in tempo prima che il fumo invadesse tutto il locale. Oltre a loro altre due persone, inquilini, dell'ultimo piano sono stati intossicati.