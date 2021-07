Milano, auto si schianta contro un palo e prende fuoco: due ragazzi soccorsi tra le fiamme Grave incidente stradale nella notte a Milano, in zona Forlanini. Un’auto con a bordo due ragazzi di 19 e 27 anni ha sbandato e, dopo aver urtato contro un palo della luce, si è incendiata. I due ragazzi sono stati estratti dalle lamiere in fiamme dai vigili del fuoco e sono poi stati ricoverati entrambi in codice rosso in ospedale: le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella notte a Milano. Attorno alle 4 del mattino un'auto sulla quale viaggiavano due ragazzi di 19 e 27 anni ha sbandato per cause da accertare e si è schiantata contro un palo della luce. La vettura, un'utilitaria, ha proseguito la sua corsa finendo sui binari del tram e in seguito ha preso fuoco, con ancora a bordo i due ragazzi. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto in via Alessandro Repetti, in zona Forlanini. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica del 118, oltre a mezzi dei vigili del fuoco e a pattuglie della polizia locale di Milano. L'intervento dei pompieri si è rivelato fondamentale per estrarre i due giovani, uno dei quali era quasi incosciente, dalle lamiere dell'auto in fiamme e affidarli ai soccorritori per le prime cure.

I pompieri hanno estratto i ragazzi dalle lamiere in fiamme: entrambi sono gravi

Nell'incidente entrambi i ragazzi hanno riportato gravi traumi e anche delle ustioni: il conducente dell'auto, il più grande dei due, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele, mentre il 19enne è stato portato sempre in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le loro condizioni sono giudicate gravi, anche se fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Resta adesso da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dai primi rilievi effettuati dalla polizia locale sembra che non vi siano altri veicoli coinvolti: a causare l'incidente sarebbe stato dunque il conducente della vettura, che avrebbe perso il controllo della vettura per cause che dovranno essere chiarite.