Fulmine cade sul lago di Como, feriti due 16enni che si erano riparati sotto un albero Due 16enni sono rimasti feriti a causa di un fulmine che è caduto sull’albero sotto il quale si erano riparati. I ragazzi, che si trovavano al lago di Como per una gita, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno folgorato e l’altro con un trauma cranico.

A cura di Enrico Spaccini

Due ragazzi di 16 anni sono rimasti feriti gravemente in seguito alla caduta di un fulmine sulla spiaggia di Colico, nell'Alto Lago di Como. Si erano riparati dal temporale sotto un albero quando uno è stato folgorato e l'altro è stato colpito da un ramo che si è staccato. Entrambi sono stati portati via dalle ambulanze in codice rosso. Il primo ha riportato ustioni di secondo grado al torace e ora si trova all'ospedale di Gravedona, il secondo, con un trauma cranico, è al Manzoni di Lecco.

L'incidente si è verificato intorno alle 13:50 di oggi, giovedì 13 luglio. I due 16enni si trovavano al lago insieme ad altri venti ragazzi e bambini dello stesso centro estivo di Edolo, nel Bresciano. Erano appena tornati a riva sulla spiaggia La Breva dopo un'uscita con il pedalò quando il fulmine si è abbattuto sull'albero.

Sono intervenuti sul posto i volontari della Croce Rossa di Colico e del Soccorso Bellanese, l’équipe automedica da Lecco e l’auto infermieristica da Colico. Vista la gravità di quanto accaduto, era stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso, poi richiamato. Poco dopo sulla spiaggia sono arrivati anche i carabinieri di Lecco, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente, e i vigili del fuoco di Sondrio che hanno messo in sicurezza l'area.

Insieme ai due ragazzi feriti ce n'erano altri due. Tra questi, un bambino di 8 anni che ha riportato lievi ferite. Per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.