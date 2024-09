video suggerito

Fuga di monossido di carbonio in una palazzina di Milano: soccorsa una famiglia, un bimbo intossicato Un bambino è rimasto intossicato a causa di una fuga di monossido di carbonio in un condominio in via Noale 11, in zona Baggio a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Paura in un condominio in via Noale 11, in zona Baggio a Milano. Un bambino è rimasto intossicato a causa di una fuga di gas: sul posto in poco tempo si sono precipitati i vigili del fuoco e i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Tutto è accaduto oggi venerdì 27 settembre.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, si sarebbe trattato di monossido di carbonio che ha portato all'intossicazione di tutta la famiglia presente in un appartamento al quarto piano. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno soccorso in tutto cinque persone: si trattano di due donne e tre bambino di 13, 9 e 5 anni. Non sarebbero in gravi condizioni. I vigili del fuoco e gli agenti di polizia sono al lavoro per capire cosa sia successo e per fare in modo che la palazzina sia tutta in sicurezza.