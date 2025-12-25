Frontale tra due auto sulla circonvallazione Est a Stezzano: ferite 5 persone, una è grave

Foto di repertorio

Cinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 dicembre, sulla circonvallazione Est di Stezzano (in provincia di Bergamo). Stando a una prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in una circostanza ancora tutta da definire. Uno dei feriti è stato soccorso in codice rosso ed è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 17 del pomeriggio di Natale, nel tratto della circonvallazione Est compreso tra la rotatoria dove converge la strada che porta ad Azzano San Paolo e quella verso Bergamo. Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sono state inviate quattro ambulanze e un'auto medica. Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono stati trasportati due delle persone coinvolte, una in codice verde e l'altra, la più grave di tutte, in codice rosso. Gli altri sono stati accompagnati dai soccorritori in codice giallo all'ospedale Gavazzeni e a quello di Seriate.

I rilievi e gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Bergamo, intervenuti insieme agli agenti della Questura e ai vigili del fuoco del Comando bergamasco. Secondo quanto emerso finora, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due auto. Non è ancora chiara, però, la causa dell'incidente e le eventuali responsabilità. I feriti sono due uomini di 40 e 74 anni e tre donne di 39, 39 e 47 anni.