Francesco Capuano ucciso a colpi di pistola nel garage a Suzzara: è stata arrestata dopo tre mesi la figlia Rosa Svolta dopo quasi tre mesi nel caso di Francesco Capuano, ex bidello ucciso nel suo garage di Suzzara (Mantova) il 23 dicembre 2024. È stata arrestata la figlia Rosa, l'ultima persona ad averlo visto vivo: è accusata di aver premeditato l'omicidio.

Francesco Capuano (foto da Facebook)

Per quasi tre mesi è parlato di un sicario su commissione, di un regolamento di conti del passato, di una vendetta nei confronti di qualche parente. Ma la soluzione dell'omicidio di Francesco Capuano, freddato con tre colpi di pistola alla testa lo scorso 23 dicembre nel suo garage di Suzzara (Mantova), era più vicina che mai.

Questa mattina i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Mantova e della Compagnia di Gonzaga hanno infatti eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Rosa Capuano, 46 anni, figlia dell’ex bidello di origini napoletane. La donna, disoccupata, è stata arrestata in provincia di Napoli dove aveva trovato ospitalità a casa di familiari dopo il sequestro dell’abitazione di Suzzara, in cui da tempo viveva con il padre. Il movente dell’omicidio, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe da attribuire alla volontà della donna di liberarsi della figura paterna, ritenuta possessiva, nonché alla convinzione di divenire erede universale.

Rosa Capuano è ora indagata per omicidio volontario premeditato, e per il reato di detenzione illecita di arma comune da sparo. Era stata l’ultima persona ad aver visto il padre in vita prima dell’agguato nel garage: ai soccorritori, chiamati da lei stessa, aveva raccontato di essersi assentata circa un quarto d'ora per andare a prendere le sigarette dimenticate in casa, e di aver rinvenuto l'uomo ormai senza vita riverso sui sedili dell'auto, in una pozza di sangue.

Nella prima mattinata di oggi i carabinieri hanno anche eseguito una perquisizione nell’abitazione di Ciro, l’altro figlio di Francesco Capuano, residente anche lui a Suzzara.