in foto: (Immagine di repertorio)

Era alla guida del suo trattore quando è finito dentro un fossato, morendo: è successo nella serata di ieri, venerdì 11 giugno, a Romagnese. Il comune si trova in provincia di Pavia, nella zona dell'Oltrepò Pavese. A morire è un agricoltore di 86 anni: sulle dinamiche del decesso però ci saranno ulteriori analisi per capire cosa possa averlo causato.

Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione dell'incidente elaborata sulla base dei rilievi svolti dalle forze dell'ordine, l'86enne stava tornando a casa dopo aver tagliato l'erba in un campo. A un certo punto sarebbe caduto con il mezzo nel fossato. Non è ancora chiaro se abbia perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il personale sanitario non ha potuto far altro che costatarne il decesso. Adesso si cerca di capire se la morte sia stata causata da un malore o per le ferite riportate.

Anche a Matera un uomo è morto dopo essersi ribaltato con il trattore

Solo qualche settimana fa un uomo di 48 anni è morto in provincia di Matera, in un evento molto simile: l'uomo infatti è vittima di un incidente sul lavoro avvenuto mentre era a bordo di un trattore cingolato. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo si è ribaltato e ha schiacciato l'uomo. Data la violenza dell'incidente, l'uomo è morto sul colpo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Altri incidenti simili erano avvenuti anche nei giorni precedenti. In tutti i casi, gli agricoltori hanno perso il controllo del trattore finendo schiacciati o ribaltati.