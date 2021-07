in foto: immagine di repertorio

È sbalzato con il suo scooter, morendo poi sul colpo: un uomo di 76 anni è rimasto vittima di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 luglio, in provincia di Pavia. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'uomo è morto sul colpo

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 14.37. L'incidente si è verificato sulla strada tra Mortara e Cergnago. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza, inviata dalla Croce rossa di Vigevano, in codice rosso. Purtroppo però, nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

I rilievi affidati alla polizia stradale

Stando a una prima ricostruzione dell'incidente sembrerebbe che l'uomo, che viaggiava su uno scooter Honda, abbia perso il controllo del mezzo finendo poi fuori strada. L'impatto è stato talmente violento che il 76enne è sbalzato dalla sella del mezzo ed è finito poi in un campo. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuta anche la polizia stradale. Gli agenti cercheranno di capire cosa possa aver causato l'incidente.

A Urgnano, 72enne muore dopo essere stato investito da un'auto

Sempre nella stessa giornata, un altro uomo di 72 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto. In questo caso, l'incidente è avvenuto a Urgnano in provincia di Bergamo. Sembrerebbe che il 72enne stesse camminando quando poi è stato travolto. Nonostante il tentativo di rianimarlo e il trasferimento in ospedale, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda.