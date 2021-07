È morto dopo poche ore di ricovero l'uomo di 72 anni investito con un'auto a Urgnano, in provincia di Bergamo, oggi lunedì 12 luglio. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo stava camminando lungo la strada provinciale verso le 8 di questa mattina quando è stato travolto da un'auto. Subito sono scattati i soccorsi.

Disperato il tentativo di rianimare il pensionato

Sul posto sono intervenuti i paramedici e i medici dell'autoambulanza e dell'automedica: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. I medici hanno tentato di rianimare subito il pensionato sul posto prima del trasferimento in codice rosso in ospedale. Ma tutti i tentativi sono stati vani. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo. Intanto ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica dell'accaduto e riconoscere eventuali responsabilità.

Due giovani travolti da un'auto mentre erano sul marciapiede

Tragedia sfiorata invece a Rozzano alle porte di Milano: qui un'auto è finita su un marciapiede su dove camminavano due ragazzi di quattordici anni colpendoli in pieno. Uno di loro è stato operato d'urgenza all'ospedale Humanitas dove è arrivato in gravi condizioni. L'altro invece è stato affidato ai dottori del San Carlo, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono arrivati gli agenti della polizia locale a cui sono state affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Resta infatti da capire soprattutto perché l'automobile è finita ad alta velocità sul marciapiede.