Finisce contro un'auto dove c'erano tre bimbi, scappa e va a mangiare al fast food: denunciato 20enne Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato perché è scappato dopo che ha causato un incidente a Rho (Milano): ha urtato un'auto dove c'erano tre bambini, è scappato ed è andato in un fast food a mangiare dove poi è stato fermato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di sabato 22 febbraio si è verificato un incidente stradale a Rho, un comune che si trova nell'hinterland di Milano. Un ragazzo di vent'anni ha infatti causato un incidente stradale, ma invece di fermarsi a soccorrere le persone coinvolte, è scappato. Gli agenti della polizia locale di Rho lo hanno rintracciato poco distante dal luogo dei fatti e mentre mangiava in un fast food. È stato quindi denunciato per fuga in caso di incidente con omissione di soccorso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 22enne stava percorrendo la strada statale 33 del Sempione, in direzione Legnano, a bordo di un'Alfa 159 station wagon. A un certo punto, ha superato le auto ferme al semaforo rosso ed è finito contro un'automobile sulla quale c'erano marito, moglie e tre bimbi. Invece di fermarsi, è scappato. Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza.

Solo la donna di 37enne è stata trasferita all'ospedale Sacco di Milano in codice verde: non ha riportato gravi ferite. Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno ascoltato le testimonianze di chi ha assistito all'incidente e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in zona. In quel modo, è stato possibile scoprire – come riportato dal quotidiano Il Giorno – dove si trovasse il ventenne: è stato rintracciato in un fast food dove si era fermato per mangiare dopo l'incidente. È stato denunciato.