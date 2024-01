Finisce con l’auto nel canale a causa della nebbia: è morta Santina De Carli Santina De Carli è finita con l’auto nel Canale di Muzza a Paullo (Milano) forse a causa della nebbia. La 74enne è stata ritrovata senza vita nell’abitacolo dopo 24 ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

I vigili del fuoco al lavoro per recuperare il corpo di Santina De Carli

È Santina De Carli la donna che nelle prime ore di venerdì, 26 gennaio, è finita con la sua auto nel Canale di Muzza a Paullo (nella Città Metropolitana di Milano). Il corpo senza vita della 74enne è stato recuperato solo nella mattinata di sabato, dopo che un passante ha notato il tettuccio di un'auto sbucare dal pelo dell'acqua. Secondo quanto ricostruito finora, pare che De Carli fosse uscita di casa, lontana poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, per andare a Cassino d'Alberi ma, forse a causa della fitta nebbia, è finita nel canale senza riuscire ad abbandonare l'abitacolo della sua vettura.

Erano le 6:30 di venerdì 26 gennaio quando De Carli è uscita di casa con la sua Fiat Panda. La 74enne era diretta a Cassino d'Alberi, dove era solita sbrigare le faccende domestiche per una famiglia. A dare l'allarme della sua scomparsa è stata proprio quella famiglia che attendeva la donna. Non vedendola arrivare, e dopo aver provato a telefonarle, hanno chiamato il 112. Il cellulare di De Carli, invece, risultava spento o comunque irraggiungibile dalle 6:32.

Passate poco più di 24 ore, al numero unico per le emergenze è arrivata una nuova chiamata. Un passante ha riferito di aver visto il tettuccio di un'auto sbucare dal pelo dell'acqua nel canale di Muzza. Così alle 10:30 del 27 gennaio il nucleo specialistico Speleo Alpino Fluviale, i sommozzatori e una squadra di soccorso con un'autogru sono arrivati nei pressi di Cascina Villambrera a Paullo. Con un gommone i vigili del fuoco hanno raggiunto la vettura e hanno proceduto con il suo recupero. All'interno dell'abitacolo, invece, c'era ancora De Carli ormai senza vita.

Stando a quanto emerso finora, pare che De Carli uscendo dalla cascina dove viveva con il marito e il figlio abbia svoltato a sinistra per imboccare la strada che conduce a Paullo. A causa della nebbia, però, sarebbe finita all'interno del canale. Una volta in acqua, l'auto sarebbe stata trascinata per quasi 200 metri. Le operazioni di recupero sono durate all'incirca quattro ore e ora sul caso stanno indagando i carabinieri.