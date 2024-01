Auto nel canale a Paullo (Milano), si cerca donna 75enne: pompieri e sommozzatori sul posto Incidente presso il Canale di Muzza a Paullo. A bordo dell’auto forse c’era una 75enne. Sul posto anche i sommozzatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un'auto è caduta nel Canale di Muzza a Paullo, comune in provincia di Milano. A bordo, secondo le prime informazioni, ci sarebbero state delle persone. Al momento si cerca una donna di 75anni, residente della zona, che potrebbe essere stata alla guida dell'auto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Donato e i vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori, che sono impegnati nei soccorsi e stanno perlustrando le acque in cerca di eventuali feriti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto questa mattina presso il Canale di Muzza sul territorio di Paullo, nell'area metropolitana milanese.

Si cerca una donna di 75 anni

Subito dopo sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Milano che stanno intervenendo in questi minuti per il recupero della vettura con all'interno, probabilmente, persone. Sul posto anche il nucleo sommozzatori, SAF fluviale con l'ausilio di una autogru. Stando ad ulteriori rilievi si tratterebbe di una donna di 75 anni residente nella zona. L'anziana da ieri mattina non avrebbe più dato notizie. Una situazione che ha allarmato i suoi familiari, che si sono rivolti ai carabinieri di San Donato. I militari dell'Arma avevano effettuato le prime ricerche già nella giornata di ieri, ma senza risultati. Questa mattina hanno effettuato un ulteriore sopralluogo, nel corso del quale hanno individuato l'autovettura ribaltata sul canale. Immediatamente sono scattate le operazioni per la ricerca di eventuali vittime ed il recupero della macchina.

(in aggiornamento)