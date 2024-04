video suggerito

Donna muore dopo lo scontro con un'altra auto a Milano: non aveva rispettato la precedenza al volante L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Grosio e viale De Gasperi a Milano, zona Portello. Secondo le prime ricostruzioni la 78enne non avrebbe dato la precedenza all'altra vettura.

È morta la donna di 78 anni che stamattina a Milano in viale de Gasperi, incrocio con via Grosio in zona Portello, si è scontrata con un'altra auto mentre era al volante. Secondo quanto ricostruito finora, l'automobilista non avrebbe rispettato la precedenza: l'impatto le è stato fatale, e le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. La vittima è deceduta all'ospedale San Carlo, dove era arrivata già in arresto cardiaco. È successo prima delle 12.

L'altro conducente, invece, non ha riportato gravi conseguenze e non è stato ospedalizzato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 intervenuti con un'automedica, anche gli agenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.