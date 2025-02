video suggerito

Finisce a processo perché accusato di avere la droga in casa, ma in realtà erano chewing gum: assolto Un uomo di 31 anni era finito a processo perché in casa sua erano stati trovati blister con dei confetti che erano stati scambiati per MDMA: in realtà erano chewing gum. È stato assolto.

A cura di Ilaria Quattrone

A Mantova un uomo di 31 anni è stato assolto dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché un test ha mostrato come la droga trovata nella sua abitazione in realtà fosse tutt'altro. O meglio, di droga ce n'era ma quella contestata al 31enne non lo era. Riavvolgiamo il nastro. Sei mesi fa, durante un blitz della polizia, erano stati trovati duecento grammi di hashish e alcuni blister con confetti che, in base a un narco-test, erano risultati essere Mdma e cioè metamfetamina.

L'uomo è così finito a processo. Ieri, mercoledì 5 febbraio, è stato assolto perché quei confetti in realtà erano chewing gum. Anche il padre dell'imputato, durante un'udienza, aveva detto: "Ma quale droga, sono caramelle che ho comprato per i miei nipotini e quando fanno i bravi gliene do una", riporta il quotidiano La Voce di Mantova. Lo stesso difensore, Alessandro Veronesi, aveva dato una dimostrazione pratica in aula: aveva masticato un paio di quei confetti che non erano stati sequestrati. Il legale ha quindi ottenuto di far analizzare tutte le sostanze sequestrate in un laboratorio abilitato per quelle analisi.

Era quindi emerso che nei duecento grammi di hashish c'era il principio attivo di quella medesima sostanza mentre i confetti avevano quello del chewing gum. Ieri, durante la discussione del processo, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a otto mesi solo per la detenzione dell'hashish. La giudice Raffaella Bizzarro lo ha assolto da tutte le accuse.

I duecento grammi di hashish erano stati trovati nel garage dove, oltre lui, potevano entrare altre persone. Per questo motivo, non è possibile sapere a chi appartenesse.