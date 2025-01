video suggerito

Spacciavano hashish in pacchetti di merendine e barrette di cioccolato: arrestati a Monza La Guardia di Finanza di Monza ha scoperto 30 chili di hashish confezionati in pacchetti di merendine e barrette di cioccolato. Arrestati tre uomini colti in flagranza.

La Guardia di Finanza di Monza ha scoperto 30 chili di hashish, per un valore totale di 300mila euro, nascosti in finti pacchetti di merendine e barrette di cioccolato. Tre persone, sorprese mentre le vendevano, sono state arrestate per traffico di sostanze stupefacenti e sono state portate in carcere.

Le indagini delle fiamme gialle sono cominciate negli scorsi mesi, con una fase di osservazione e pedinamento, fino a quando gli investigatori hanno sorpreso tre uomini mentre, a bordo di due automobili, si scambiavano delle confezioni avvolte nella plastica. Le persone, colte in flagranza, sono state fermate e sulla vettura i finanzieri hanno trovato i primi dieci chili di hashish nascosti in pacchetti di note marche di merendine e barrette di cioccolato. Nell'automobile c'erano anche 25.500 euro in contanti, probabilmente derivati da vendite precedenti.

Attraverso ulteriori indagini, la Guardia di Finanza è riuscita a individuare anche un box auto che gli spacciatori utilizzavano come magazzino. Qui sono stati trovati altri 20 chili di hashish, sempre confezionata come se si trattasse di merendine. I tre uomini intercettati a bordo delle auto sono stati arrestati e portati in carcere con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. I 30 chili di hashish e i 25.500 euro in contanti, invece, sono stati sequestrati. Il quantitativo di droga trovata aveva un valore sul mercato pari a 300mila euro.