video suggerito

Filmava le amiche mentre erano sotto la doccia in vacanza: indagato un ragazzo di 28 anni Tre studentesse dell’università di Pavia hanno denunciato un 28enne – che ritenevano loro amico – perché hanno scoperto che le avrebbe filmate mentre si facevano la doccia in vacanza. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre ragazze, che vivono tra Lodi e Pavia, hanno denunciato un 28enne perché hanno scoperto che, quello che ritenevano un amico, le avrebbe filmate mentre erano sotto la doccia.

I fatti contestati sarebbero avvenuti durante quattro vacanze tra il 2020 e il 2023 e precisamente durante una settimana bianca nel marzo 2020 appena prima le disposizioni previste per contrastare la pandemia da Covid-19, durante il capodanno 2021, durante il capodanno 2023 a Borno (Brescia) e ancora nell’agosto 2023 durante una vacanza in Costa Azzurra in Francia.

A trovare i filmati sul cellulare del 28enne sono state proprio le tre studentesse dell’università di Pavia: ne hanno individuato quattro di una, tre di un'altra e ancora tredici filmati di una terza. Dopo averli visti, lo hanno denunciato alla polizia postale.

Stando a quanto contestato dagli inquirenti, il 28enne si sarebbe procurato – come riportato dal quotidiano La Provincia Pavese – le immagini delle tre giovani mentre si "facevano la doccia all’interno del bagno di case vacanze nelle quali dimoravano, video tutti conservati all’interno del telefono cellulare e di un tablet di proprietà dell’indagato".

Gli investigatori lo hanno accusato di interferenze illecite nella vita privata e di accesso abusivo a sistemi informatici. Quest'ultima accusa è stata contestata perché, durante la vacanza in Costa Azzurra, l’indagato avrebbe preso di nascosto il cellulare di una delle tre, lo avrebbe sbloccato e si sarebbe inoltrato “tre fotografie di carattere erotico".

Non è stata però contestata l’accusa di revenge porn perché non avrebbe diffuso le immagini di nudo, ma le avrebbe conservate sui propri dispositivi. Pochi giorni fa, la sostituta procuratrice di Milano Daniela Bartolucci ha chiuso le indagini. Si attende adesso la data dell'udienza preliminare durante la quale potrebbe essere chiesto il rinvio a giudizio.