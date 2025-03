Fiaccolata per Sabrina Baldini, uccisa dal compagno a Chignolo Po: “Era piena di vita, ma chiusa in gabbia”

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

È stata organizzata una fiaccolata in memoria di Sabrina Baldini Paleni, la 56enne strangolata e uccisa dal compagno Franco Pettineo nella loro abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia, tra il 13 e il 14 marzo.

Secondo le ricostruzioni, dopo essere stato fermato con l'accusa di omicidio volontario di Sabrina Baldini Paleni, Franco Pettineo ha confessato di aver ucciso la compagna nella loro villetta di Lambrinia, zona residenziale di Chignolo Po (Pavia). Dopo aver strangolato la compagna, l'uomo si era dato alla fuga, ma qualche ora più tardi era stato rintracciato e quindi bloccato dai carabinieri a Pandino (Cremona) mentre vagava senza meta.

Il delitto sarebbe avvenuto dopo una lite in ambito familiare, forse legata a un trasferimento. Franco Pettineo, infatti, desiderava da tempo trasferirsi altrove, mentre la donna non voleva allontanarsi dai figli. "È stata la figlia a chiamarmi, voleva sapere dove fosse la mamma perché non era al lavoro. Io purtroppo ero via, non lo sapevo, ma ho subito pensato che fosse strano. Lei viveva per il lavoro. Mi ha detto che ha subito pensato al peggio. Lui le avrà fatto del male, mi ha detto riferendosi al compagno", ha raccontato una vicina di casa a Fanpage.it. "Poi mi ha chiamato di nuovo, un'ora e mezza dopo, e mi ha detto: ‘L'ha uccisa lui'". A questo punto, la Procura di Cremona, con il pm Andrea Figoni, chiederà la convalida del fermo per omicidio aggravato dalla relazione personale. L'udienza davanti al gip è prevista per domani, lunedì 17 marzo.

"Era una donna sempre sorridente, piena di vita, ma rinchiusa in una gabbia", ha detto a Fanpage.it Selene Pettineo, la figlia 26enne. "È venuta con me a scegliere l'abito da sposa e aveva scelto anche il suo vestito per accompagnarmi all'altare a giugno. È stato un momento speciale e importantissimo che Franco non è riuscito a rubarci". È per ricordare momenti come questo che è stata organizzata una fiaccolata in memoria di Sabrina Baldini Paleni.

L'evento, promosso dall'amministrazione comunale, è previsto per mercoledì 19 marzo alle 20:30 a Lambrina. “Io la conoscevo, tutti gli altri no, perché purtroppo Sabrina ha vissuto anni di privazioni e isolamento", ha raccontato a Fanpage.it una delle vicine di casa della donna. "Nonostante questo la comunità che non ha avuto modo di rapportarsi a lei vuole comunque dimostrare la propria solidarietà e stringersi attorno alla famiglia".