Festeggia il Capodanno in un locale e viene ferito da un colpo di pistola: grave un 25enne Un ragazzo di 25 anni che è stato colpito al braccio da un colpo d’arma da fuoco esploso dalla strada: stava festeggiando il Capodanno in un locale.

A cura di Giorgia Venturini

Stava festeggiando il Capodanno in via Giambellino quando è stato raggiunto da un colpo di pistola. Tutto è successo a Milano. Stando alle prime ricostruzione dei fatti, vittima del ferimento è un ragazzo di 25 anni di origine marocchina che è stato colpito al braccio da un colpo d'arma da fuoco esploso dalla strada. A premere il grilletto è stato un uomo con cui avrebbe avuto una lite.

Fermato l'uomo che ha sparato

Pochi minuti quindi sono scattate le manette per 43enne rintracciato dagli agenti di polizia. Gli accertamenti confermano che ha precedenti e che è residente in zona. L'uomo ora dovrà rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Fortunatamente, la vittima è stata soccorsa: non risulta in pericolo di vita, le sue condizioni non sono gravi.

Uomo di 33 anni accoltellato alla schiena

Nella stessa notte di Capodanno anche un uomo di 33 anni è stato trasportato in gravissime condizioni in codice rosso in ospedale dopo essere stato ferito gravemente alla schiena. Stando alle prime informazioni la vittima, cittadino straniero nordafricano, è stata prima picchiata e poi accoltellata alla schiena: a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo a terra. In molti prima hanno pensato dormisse perché ubriaco. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che lo hanno soccorso in codice rosso: fortunatamente non è in pericolo di vita.