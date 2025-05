video suggerito

Feste ed eventi a Milano nel weekend dal 10 all’11 maggio: cosa fare in città Tutti gli eventi, le feste e gli appuntamenti da non perdere a Milano il weekend del 10 e l’11 maggio: arte di strada, cibo, workshop durante il giorno, feste, musica e djset per la serata. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il fine settimana del 10 e 11 maggio porta con sé tutta l’energia e i colori della primavera milanese. Dalla Fabbrica del Vapore dove arte di strada, cibo e workshop daranno vita a uno spazio creativo e dinamico, fino a via Tortona che ospiterà mostre interattive e laboratori di fotografia, la città si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Non mancheranno le atmosfere più rilassanti, come quelle della mostra-mercato di fiori ai Giardini Indro Montanelli. E per chi ama vivere Milano anche dopo il tramonto, la movida sarà animata da musica, feste e dj set in tutta la città.

Street Culture, il Festival sulla cultura di strada

Slow Music ETS presenta la prima edizione di Street Culture, che avrà luogo dal 9 all’11 maggio 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Street Culture è il nuovo festival a ingresso gratuito sulla cultura di strada nato per diffondere e promuovere la diversità della street art. Al Festival sarà presente una lunga lista di artisti di strada tra buskers, writers, giocolieri, danzatori, performer e cantastorie, che terranno diversi workshop sulle diverse arti di strada. A far da cornice musica live, danze e performance teatrali. In più, Street Culture sarà completato da una food court di qualità a cura di STREEAT Food Truck Festival, che permetterà di esplorare la cultura del cibo di strada italiana e internazionale.

FUJIKINA Milan 2025, l'evento per gli amanti della fotografia

FUJIKINA, festival europeo della fotografia di Fujifilm, approderà a Milano il 10 e 11 maggio 2025 presso Torneria Tortona, in Via Tortona a Milano. L'evento – che offrirà un ampio programma di incontri con ospiti di fama internazionale, mostre esclusive (12 euro), masterclass (20 euro), photo walk e dimostrazioni pratiche – sarà un’esperienza unica che permetterà di vivere in maniera immersiva l’immagine in tutte le sue sfumature sia a professioni che non. Ingresso gratuito per studenti e under 18.

Leggi anche Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 1 maggio a Milano

Orticola

Ai Giardini Indro Montanelli, proprio nel cuore di Milano, torna per tutto il weekend Orticola, la mostra mercato dedicata ai vivaisti di piante e fiori provenienti da tutta Italia che hanno saputo distinguersi in termini di sostenibilità e biodiversità. Nel corso di sabato 10 e domenica 11 ci saranno stand, espositori e tanti eventi live. Il biglietto ha un costo di 13 euro, 20 euro quello premium.

La Notte Bianca in Parco Sempione

Sabato 10 maggio, in occasione della “Notte Bianca in Parco Sempione”, gli amanti di Milano dall'alto non possono perdersi la salita alla Torre Branca. Per l'evento il locale Just Me sarà allestito a tema e i partecipanti verranno invitati a indossare un capo o accessorio di colore bianco. A completare il tutto, musica e dj di fama internazionale, aperitivo a buffet, degustazione e cocktail creativi con intrattenimento di alto livello, a creare un'atmosfera magica e suggestiva. Per partecipare sarà necessario un biglietto (15 euro) comprensivo di drink, buffet, degustazione e salita sulla Torre Branca.

Le Cannibale, una serata di musica no stop

Sabato sera, Le Cannibale torna all'Ex Macello, in viale Molise 62, a Milano. In questo cortile, tra i più spettacolari scenari industriali della città, si terrà una serata di musica no stop organizzata dal collettivo di musica elettronica. Il tutto completamente gratuito e con la presenza di due dei migliori dj milanesi: Nicola Mazzetti e Velasco.