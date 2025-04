Fuorisalone 2025: gli eventi e le feste nel weekend

video suggerito

Il Salone del Mobile e il fuorisalone di Milano stanno finendo, ma la parte migliore della settimana deve ancora venire: la Design Week infatti si chiude in bellezza con un fitto programma di feste, dj set e serate per scatenarsi alla luce di uno scintillio che solo Milano possiede. Specialmente se si balla in posti esclusivi come il The Flat by Macan o nel Parco della Resistenza.

Ballare nel parco con Ciao Discoteca Italiana venerdì 11

I primi tepori primaverili permettono di scatenarsi all'aperto. E qui arriva Ciao Discoteca Italiana, gli esperti della musica pop, con un dj set dalle 18:00 alle 23:00 al Parco della Resistenza di Via Odoardo Tabacchi. L'evento è aperto a chiunque abbia più di 21 anni ed è gratuito previa registrazione. La line up prevede "musiche ristoratrici e sentimentali a cura dei perspicaci e volenterosi dj della Discoteca Italiana".

L'elettronica di Le Cannibale da BASE Milano venerdì 11 e sabato 12

La festa comincia già venerdì negli spazi di BASE Milano, il centro culturale di Via Bergognone 34. Dalle 23:00 alle 4:00 del mattino si ballerà con due artiste di Le Cannibale: Tama Sumo, direttamente dal Berghain/Panorama Bar, con le sue selezioni eclettiche che spaziano tra house, techno, soul e disco. Affianco a lei Lakuti, Dj, curatrice e attivista figlia della cultura underground di Johannesburg.

L'appuntamento con Le Cannibale si replica anche sabato: stesso posto, stessa ora. Questa volta in consolle saliranno Actress, artista britannico pioniere del suono astratto, capace di fondere techno, ambient e glitch. Prima di lui si esibirà Brillante, progetto emergente e sperimentale che manipola il suono creando paesaggi elettronici in continuo cambiamento. Per entrambe le serate l'ingresso, acquistabile su Dice.it, costa 18 euro.

Gli spazi di BASE Milano

Il Closing Party al The Flat by Macan

Tutto pronto per Design Society: la grande festa di chiusura ufficiale della settimana. A ospitarla, sabato 12 aprile dalle 22:30 alle 3:00 sarà The Flat by Macan, la location unica dalle pareti gonfiabili, nata dalla collaborazione tra Porsche Italia e il Balloon Museum. La line up prevede in consolle Marco Rigamonti e Andy Rosh. Il prezzo di ingresso è di 25 euro con drink e guardaroba compreso: si prenota online ma si paga in loco.

Musica, carte e meditazione con Il giardino dei visionari sabato 12 aprile

Ci si vede invece al Certosa District di Via Polidoro da Caravaggio 30B, per l'evento gratuito (previa registrazione) con Il giardino dei visionari, sabato 12 aprile. Nella location industriale prenderanno vita dalle 18:00 attività di meditazione, sound healing, esposizioni di design, sessioni di make up e tarocchi. Il tutto accompagnato, a partire dalle 19:00 fino a mezzanotte, da un dj set con ospiti Makossa, Etna e Restless. Previsti dalle 19:00 anche un mercatino, esperienze di realtà aumentata con i visori 3d e performance live.

All'Apollo Club si torna a ballare con APE sabato 12

Dopo la festa di martedì 8, APE Milano torna a farci ballare all'Apollo Club con una nuova proposta per sabato 12: un brio non stop dalle 23:00 alle 4:00 del mattino. Pronti a farci scatenare sul dancefloor ci saranno in consolle i dj di APE SOUNDSYSTEM: per l’occasione HotchPotch b2b Radio Bovisa. E così si inaugura la stagione 2025 degli appuntamenti di APE. Biglietti early bird limitati a 10 euro, per tutti gli altri 15 euro da acquistare online.