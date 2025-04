video suggerito

Cosa fare il giorno del 1 maggio a Milano: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori Ecco cosa fare il giorno del primo maggio a Milano. L'elenco dei musei aperti e chiusi in città, con tante altre iniziative dalle navigazioni sul Naviglio agli spettacoli teatrali.

Primo maggio a Milano. Cosa fare? Oltre al tradizionale corteo in partenza da corso Venezia e il concerto in piazza della Scala, la città si prepara ad accogliere turisti e abitanti con musei aperti, visite guidate, picnic all'aperto.

I musei aperti a Milano per il primo maggio

Alcuni musei a Milano saranno aperti il primo maggio, anche se con orari e modalità diverse. Ecco quelli confermati:

MUDEC Museo delle Culture: dalle 9:30 alle 19:30

Fondazione Prada: dalle 10:00 alle 19:00

Palazzo Reale: dalle 10:00 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 18:30. Saranno aperte le mostre "Dal Cuore alle Mani – DOLCE&GABBANA" e "Cézanne / Renoir. Capolavori dal Musée de L'Orangerie e dal Musée D'Orsay"

Triennale Milano: dalle 11:00 alle 20:00

ADI Design Museum – Compasso d’Oro: dalle 10:30 alle 20:00

Museo della Scienza: dalle 9:30 alle 18:30, con ultimo ingresso alle 17:30

Pinacoteca Ambrosiana: dalle 10:00 alle 18:00

PAC Padiglione di Arte Contemporanea: dalle 10:00 alle 17:30, con ultimo ingresso alle 16:30

I musei chiusi a Milano

Non tutti i musei saranno però visitabili in occasione delle festività del primo maggio. Ecco quali saranno i musei chiusi in città:

Museo del Novecento

Musei del Castello Sforzesco

Museo archeologico

Galleria d’Arte moderna

Palazzo Morando – Costume moda immagine

Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento

Casa museo Boschi Di Stefano

Pirelli HangarBicocca

Museo Bagatti Valsecchi

Museo Poldi Pezzoli

Museo nazionale di Storia naturale

Armani/Silos

Acquario civico

Cenacolo Vinciano

Gli eventi in programma a Milano

Sono tante le iniziative in programma nel capoluogo lombardo in occasione della Festa dei Lavoratori. Dal Festival dell'Oriente al Parco Esposizioni di Novegro alle visite guidate in città a opera di MilanoGuida, con tanto di navigazione sul Naviglio Grande e tour del Cimitero Monumentale, dal picnic con aperitivo a Cascina Pizzo agli spettacoli teatrali del Franco Parenti (Oliva Denaro con Ambra Angiolini) e dell'Arcimboldi (il musical Mamma Mia- The Smash Hit), le cose da fare non mancanodi certo.