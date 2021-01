Hanno tentato di rapinare un imprenditore vicentino all'interno della sua villa di Lonigo, in provincia di Vicenza. Senza però riuscirci. Così come non era riuscito il colpo a Rimini, impedito grazie all'intervento di una volante della polizia. Tante invece le rapine messe a segno in Lombardia. Ora il gruppo di tre ladri, tutti cittadini originari dell'Est Europa, sino finiti in manette. I tre arrestati, impegnati in furti e rapine in villa, sono stati sgominati dalla seconda sezione della squadra mobile di Milano con l'aiuto dei colleghi di Vicenza. Le forze dell'ordine, che già indagavano sui tre malviventi, sono riuscite e impedire l'assalto alla villetta dell'imprenditore grazie ad alcune chiamate telefoniche intercettate: nei loro discorsi i ladri avevano fatto intendere l'intenzione di mette a segno il colpo a Vicenza. Una volta fermati, la polizia ha trovato in loro possesso dello spray urticante.

In manette tre rapinatori dell'Ester Europa

Sempre grazie alle intercettazioni, la polizia è riuscita a impedire anche il colpo di Rimini. Qui gli agenti sono riusciti a bloccarli fingendo un controllo occasionale che aveva portato i malviventi a desistere. Ora per i tre rapinatori, uno sloveno, un bosniaco e un kosovaro, sono scattate le manette: la banda è stata bloccata dai poliziotti la notte di giovedì 28 gennaio mentre stavano tentando di rapinare un imprenditore.

Arrestato due giorni fa un altro rapinatore seriale

Solo due giorni fa le manette erano scattate anche per un rapinatore seriale che era riuscito a mettere a segno sei rapine in un mese impugnando una pistola giocattolo e riuscendo sempre ad avere la meglio sulle forze dell'ordine. O almeno fino al 28 gennaio, quando sono scattate le manette per un uomo di 38 anni residente a Pavia, autore di tutte e sei le rapine commesse tra il mese di ottobre e novembre del 2019 in farmacie e supermercati della zona Sud di Milano. Tra queste quella in un supermercato in zona Famagosta dove l'uomo aveva estratto l'arma pur in presenza di una mamma con un bambino. E ancora: con un gesto atletico era riuscito a entrare in un negozio di dolci bloccando la chiusura della saracinesca. Una volta all'interno ha estratto l'arma e ha preso l'intero incasso. L'uomo è stato ora affidato a una comunità.