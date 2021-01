In un mese è riuscito a mettere a segno sei rapine impugnando una pistola giocattolo e riuscendo sempre ad avere la meglio sulle forze dell'ordine. Fino a oggi 28 gennaio, quando sono scattate le manette per un uomo di 38 anni residente a Pavia, autore di tutte e sei le rapine commesse tra il mese di ottobre e novembre del 2019 in farmacie e supermercati della zona Sud di Milano. Tra queste quella in un supermercato in zona Famagosta dove l'uomo aveva estratto l'arma pur in presenza di una mamma con un bambino. E ancora: con un gesto atletico era riuscito a entrare in un negozio di dolci bloccando la chiusura della saracinesca. Una volta all'interno ha estratto l'arma e ha preso l'intero incasso.

Già condannato per altre rapine

A fermare ora il rapinatore seriale sono stati gli agenti della polizia di Stato: al 38enne è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale milanese su richiesta del sostituto procuratore Lodovici. Il rapinatore sconterà la misura cautelare in una comunità in provincia di Pavia: nella stessa struttura in cui era già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo infatti era già stato condannato per altre rapine, a cui si aggiungono ora quelle di ottobre e novembre del 2019. L'indagine dei poliziotti è partita da un'analisi delle telecamere pubbliche e private installate nella zona delle rapine: i video hanno permesso di risalire all'auto che il 38enne utilizzava per darsi alla fuga una volta incassato il bottino. Pedinamenti e perquisizioni degli ultimi mesi hanno poi fatto il resto. E così le porte della comunità per l'uomo si sono aperte, di nuovo, oggi mercoledì 28 gennaio.