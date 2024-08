video suggerito

Ferito al petto con un coccio di bottiglia dopo una discussione: si cerca l’aggressore Un uomo di 36 anni è stato trovato con una ferita al petto a Roncadelle, comune che si trova in provincia di Bergamo. I carabinieri stanno cercando l’aggressore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella notte di oggi, domenica 18 agosto 2024, si è verificata un'aggressione a Roncadelle, comune che si trova in provincia di Brescia. Intorno alle 4 del mattino un uomo di 36 anni è stato ferito al petto con un coccio di bottiglia. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

La dinamica

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima stava partecipando a una festa che è stata organizzata in un circolo privato all'interno del centro commerciale 2000. Tutti i partecipanti erano alticci: avevano, infatti, bevuto un po' troppo. Il 36enne avrebbe iniziato a discutere con un altro soggetto. Tra i due sarebbe nata una colluttazione.

L'aggressore avrebbe colpito il ferito con alcuni pugni. Alcuni testimoni hanno poi raccontato alle forze dell'ordine di aver sentire il rumore di vetri in frantumi. Poco dopo, nel parcheggio, hanno trovato il 36enne a terra e sanguinante. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto.

Alcuni testimoni hanno fornito una descrizione dell'aggressore

Gli operatori sanitari hanno trasferito la vittima agli Spedali Civili di Brescia: aveva un ferita al petto. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno inoltre identificato diversi partecipanti alla serata. Alcuni di loro hanno fornito una descrizione dell'aggressore. Nelle prossime ore, quindi, sarà possibile identificarlo.