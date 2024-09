Il video della maxi rissa in stazione a Brescia: decine di persone in strada tra calci, pugni e cinghiate Una maxi rissa ha coinvolto una ventina di persone in centro a Brescia nel tardo pomeriggio di domenica 15 settembre. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare i responsabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una scena da paura avvenuta nel pieno centro città, nel tardo pomeriggio di domenica 15 settembre. Una maxi rissa che ha coinvolto circa una ventina di persone è esplosa nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia, tra il piazzale e i portici di fronte all'ingresso: è stato un video girato da un residente e diffuso online a immortalare calci, schiaffi, pugni, cinghiate e inseguimenti tra quelle che sembrano essere due bande rivali.

Forse un regolamento di conti maturato all'interno del mondo dello spaccio locale, o forse altro ancora. Stando alle immagini girate con il telefonino un ragazzo è stato accerchiato, spintonato e poi scaraventato a terra, per venire colpito con pugni, calci e pure con una cintura. Incuranti delle auto e dei bus in transito, gli aggressori continuano a picchiare il giovane, mentre alcuni coraggiosi passanti si avvicinano al ferito per cercare di proteggerlo. “Chiamate un’ambulanza”, urla una voce femminile. I soccorsi trasporteranno in ospedale un 17enne e 41enne, che hanno fortunatamente riportato solo ferite superficiali.

I partecipanti, tutti di origine africana, sarebbero più di una decina. Le forze dell’ordine sono al lavoro da ore per identificarli tutti, attraverso la visione dei filmati girati dai testimoni e di quelli registrati dalle telecamere dei tanti esercizi commerciali della zona, per ricostruire nel dettaglio la vicenda che in una tranquilla domenica di settembre ha scosso il centro città.