video suggerito

Rissa tra due gruppi rivali a Stradella finisce con 7 feriti: accoltellato un 25enne Circa 20 uomini si sono fronteggiati nella notte tra il 7 e l’8 settembre per le vie di Stradella (Pavia). In tutto sono rimasti feriti in 7, uno dei quali è stato accoltellato.0. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sette persone sono rimaste ferite in seguito alla rissa scoppiata per le vie di Stradella (in provincia di Pavia) nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre. Uno di loro, un 25enne, è stato anche accoltellato e dimesso con 40 giorni di prognosi. I carabinieri della Compagnia locale sono al lavoro per identificare tutti i presenti che, stando a una prima stima, sarebbero stati circa 20 uomini.

Quello che è andato in scena a Stradella, iniziato nella zona di via Pozzone, sembrerebbe essere stato un regolamento di conti tra due gruppi di persone di diversa nazionalità. Uno composto da uomini egiziani residenti in città, e l'altro di uomini albanesi arrivati da Montù Beccaria e altri paesi limitrofi.

La rissa è durata diverso tempo e si sono susseguiti nel corso della nottata inseguimenti e bastonate. Uno dei partecipanti, un 25enne di nazionalità albanese, è stato accoltellato. Il giovane è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato medicato e dimesso con 40 giorni di prognosi. Gli altri sei feriti, tutti di nazionalità egiziana e d'età compresa tra i 53 e i 22 anni, hanno riportato contusioni al volto, al torace e all'addome. I sanitari del 118 li hanno trasportati agli ospedali di Stradella, Voghera, Cremona e Piacenza.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Stradella. I feriti sono stati tutti identificati, mentre gli altri partecipanti alla rissa sono riusciti a fuggire. I militari sono, quindi, ora al lavoro per risalire alla loro identità e per capire quale sia stato il motivo scatenante della rissa che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.