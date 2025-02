video suggerito

Fedez-Iovino, verso l'archiviazione l'inchiesta sul pestaggio al personal trainer Si avvia verso l'archiviazione l'inchiesta della Procura di Milano sul pestaggio subito da Cristiano Iovino nell'aprile del 2024. Il personal trainer, infatti, non ha mai denunciato. Tra gli indagati, anche Fedez.

A cura di Enrico Spaccini

Fedez e Iovino

Si avvia verso l'archiviazione il fascicolo d'indagine aperto sul pestaggio subito da Cristiano Iovino nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. Il personal trainer romano era stato aggredito da diverse persone arrivate sotto casa sua, in zona CityLife a Milano, a bordo di un van nero. Secondo le indagini, il gruppo era composto da ultras del Milan e tra di loro ci sarebbe stato anche Federico Lucia, alias Fedez. Il nome del rapper era finito nel registro degli indagati in quanto accusato di rissa e lesioni in concorso. Tuttavia, poiché Iovino non ha mai presentato querela per quanto accaduto, l'inchiesta è destinata all'archiviazione.

Il pestaggio dopo la lite al The Club

Stando a quanto ricostruito dalle indagini della Procura di Milano, Iovino e Fedez avevano avuto una discussione all'interno del privè della discoteca The Club, in zona Moscova, la sera del 21 aprile. Tornato a CityLife, il personal trainer era stato raggiunto verso le 3:30 del giorno dopo da cinque persone arrivate a bordo di un van nero. Il 37enne avrebbe provato a scappare, ma sarebbe stato poi raggiunto e picchiato. Due testimoni avrebbero riferito di aver visto scendere da quel mezzo anche Fedez e di aver sentito pronunciare il suo nome.

La Procura di Milano aveva aperto sul caso un fascicolo con le ipotesi di reato di rissa, lesioni e percosse. Tra gli indagati compariva il nome di Fedez. Il rapper, però, pochi giorni dopo avrebbe trovato un accordo con Iovino in base al quale il personal trainer si impegnava a non presentare denuncia per il pestaggio. Cosa che, infatti, non ha fatto e che quindi porta l'indagine verso l'archiviaizone.

Iovino chiamato come testimone al processo Doppia Curva

Intanto, Iovino compare tra le persone che saranno chiamate a testimoniare nel primo processo relativo all'inchiesta Doppia Curva sugli affari illeciti delle tifoserie organizzate di Inter e Milan che si aprirà il prossimo 20 febbraio. Secondo i pm Paolo Storari e Sara Ombra, infatti, l'aggressione che il personal trainer ha subito farebbe "emergere come il capitale di violenza del sodalizio" degli ultrà milanisti "venisse utilizzato, di volta in volta, a seconda di richieste anche non direttamente collegate con le vicende dello stadio".