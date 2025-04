video suggerito

Federico Troletti morto in uno schianto con la moto contro un furgone, arrestato il camionista per omicidio stradale Un 71enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. L’uomo era alla guida del furgone contro il quale si è schiantato Federico Troletti il 22 aprile a Pian Camuno (Brescia). Secondo i rilievi, il camionista stava facendo un’inversione a ‘U’ in mezzo alla carreggiata. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federico Troletti (foto da Facebook)

È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il conducente del furgone contro il quale nel pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile, si è schiantato con la moto Federico Troletti a Pian Camuno (in provincia di Brescia). Si tratterebbe di un 71enne residente a Cuneo, in Piemonte, e dipendente di un'impresa milanese specializzata in lavori stradali. Stando a quanto emerso dai rilievi, avrebbe provato a fare un'inversione a ‘U' dopo essersi accorto di aver sbagliato strada, ma in quel momento nella sua stessa direzione stava sopraggiungendo Troletti con la sua moto. Il 48enne è morto dopo essere stato sbalzato per una decina di metri, mentre la parente 41enne che era con lui è ricoverata in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia.

Secondo i carabinieri di Artogne e della Compagnia di Breno che stanno conducendo le indagini, il 71enne si era appena immesso sulla provinciale 510 in direzione Brescia quando, arrivato all'altezza dell'intersezione con la statale 42, si sarebbe accorto di aver sbagliato strada. Sotto il cavalcavia avrebbe rallentato e avrebbe iniziato a fare un'inversione a ‘U'.

Il furgone si trovava in mezzo alla carreggiata quando, con la stessa direzione, stava sopraggiungendo la Benelli Trk di Troletti. L'ex agente della polizia stradale di Iseo e poi addetto all'ufficio passaporti di Dargo non è riuscito a evitare l'impatto: il 48enne di Malegno è stato sbalzato per una decina di metri finendo incastrato sotto il guardrail. All'arrivo dei sanitari, era già deceduto. La 41enne che era in sella con lui è stata trasportata in codice rosso con l’eliambulanza ai Civili di Brescia.

I tre operai che viaggiavano a bordo del furgone sono rimasti illesi. Il conducente, un 71enne di origine straniera e residente a Cuneo, è stato arrestato. L'accusa è di omicidio stradale, provocato da un'inversione di marcia.