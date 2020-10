in foto: Il volantino della parrocchia di Goito per raccogliere fondi per il nuovo organo

"Fatti una canna. Per una buona causa!". Potrebbe essere lo slogan perfetto per uno di quei nuovi negozi di cannabis light, ma invece il volantino è firmato dalla Basilica della Madonna della Salute di Goito, in provincia di Mantova. Nulla a che vedere, dunque, con trovate pubblicitarie per sponsorizzare droghe leggere: l'idea è della parrocchia e la missione, come riporta la "Gazzetta di Mantova", è quella di raccogliere fondi per le "canne" del nuovo organo. "Aiutaci a restaurare l’organo – si legge nel testo del foglietto – Con 50 euro a canna oppure con una donazione all’Iban IT78P0103057660000005519194. Conto corrente numero 5519194 – Parrocchia San Pietro Apostolo – Goito – Monte dei Paschi di Siena. Puoi partecipare anche tu all’iniziativa e tutti insieme realizzeremo l’opera".

Il volantino ha già fatto il giro di tutti i social

Per capire se la campagna di raccolta fondi di don Marco Mani sarò stata d'aiuto alle casse della parrocchia bisognerà aspettare qualche giorno. Di certo però non si può dire che il volantino sia passato inosservato. Lo slogan ha già fatto il giro dei social e il pieno di commenti e di condivisioni: c'è chi definisce don Marco "un genio del marketing" e chi lo candiderebbe già al premio Nobel. Certo è che ha strappato un sorriso a tutti i goitesi: "Servono circa 120mila euro – racconta don Marco alla Gazzetta – Sappiamo che si tratta di una cifra importante, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, però faremo di tutto per trovare le risorse necessarie alla ristrutturazione di uno strumento che ha un grande valore, è un Montesanti".