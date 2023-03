Fanno una colletta per pagare la gita scolastica al compagno in difficoltà In una scuola media di Segrate (Milano) alcuni studenti hanno deciso di fare una colletta per aiutare i compagni in difficoltà a partecipare al viaggio d’istruzione in Francia.

A cura di Ilaria Quattrone

In una scuola di Segrate (Milano) alcuni studenti hanno deciso di fare una colletta per pagare la gita scolastica a un loro compagno di classe. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado "Albert Bruce Sabin" Milano 2 devono andare in viaggio d'istruzione in Francia. Le loro famiglie hanno quindi deciso di auto-tassarsi e pagare la quota di partecipazione al ragazzo.

I ragazzi di seconda e terza media, dell'indirizzo linguistico francese, hanno avuto la possibilità di svolgere uno stage linguistico. Sono quindi partiti domenica 19 marzo e sono rientrati venerdì 24: "Sarebbe stato sbagliato privarli di un'opportunità del genere, soprattutto i ragazzi che senza la scuola non potrebbero fare viaggi all'estero", ha raccontato una rappresentante dei genitori.

Cosa hanno fatto genitori e alunni della scuola media di Segrate per consentire a tutti di partecipare alla gita

E quindi l'Associazione genitori ha organizzato diverse iniziative come "i banchetti delle torte" o "la vendita di capi di abbigliamento" dando vita a un fondo cassa da poter utilizzare per aiutare alcune famiglie in difficoltà: "Quello che era nato come uno stage linguistico, ha assunto un grande valore inclusivo. Ho visto i ragazzi crescere e cambiare in cinque giorni", ha raccontate una insegnante.

Le gite scolastiche stanno diventando sempre più care e costose. Tanto che, molti dirigenti scolastici, hanno deciso di cancellare le gite su più giorni per non discriminare nessuno. È il caso di una scuola superiore di Pavia. La decisione ha però sollevato qualche polemica da parte di alcuni genitori che sostengono che si potrebbero pensare a iniziative di auto-finanziamento o viaggi alternativi per permettere ai propri figli di poter vivere una esperienza formativa.