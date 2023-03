Scuola annulla le gite lunghe: “Non vogliamo discriminare le famiglie che non possono permettersele” Una scuola di Pavia ha deciso di sospendere le gite scolastiche per non discriminare gli alunni che, a causa dei costi elevati dei viaggi d’istruzione, non possono permettersi le gite. Questa decisione ha sollevato alcune polemiche.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Una scuola di Pavia ha deciso di annullare le gite di più giorni e per l'intero anno scolastico. Il motivo? Non discriminare i ragazzi, le cui famiglie non potrebbero sostenere il costo. Questa decisione è stata presa alla scuola superiore Luigi Cossa. Si tratta di un istituto tecnico e professionale che attualmente ha all'attivo oltre 1.700 studenti. A presentare la proposta è stata, così come riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, la dirigente scolastica Cristina Anna Maria Comini.

Il progetto era stato avanzato a settembre ed è stata ratificata sia dal collegio docenti che dal consiglio d'istituto. All'epoca non erano emerse né polemiche né criticità. Ora, però, sembrerebbe che qualcuno si sia lamentato. Alcuni genitori avrebbero affermato di non condividere la decisione, spiegando che non è necessario spendere cifre elevate per un viaggio di istruzione.

Le polemiche

Altri, più propositivi, consigliano una raccolta fondi così da permettere a tutti di poter andare in gita: "O si chieda un aiuto a qualche ente". C'è chi propone di organizzare un viaggio d'istruzione in città e luoghi più vicini alla scuola. C'è chi invece ha appoggiato la decisione della scuola.

Alcuni professori hanno infatti spiegato che, prima della pandemia, venivano utilizzati due format: una gita di tre giorni e un'altra da cinque per gli studenti più grandi. Purtroppo, rispetto al periodo pre-Covid, i prezzi sono aumentati diventando spesso proibitivi per alcune famiglie. Per evitare situazioni spiacevoli, è stata presa questa decisione.

I docenti assicurazioni che questo stop non sarà permanente, ma che si valuterà di anno in anno.