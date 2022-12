Fanno esplodere alcuni petardi durante la messa, identificati i responsabili: sono tutti minorenni Un gruppo di ragazzini hanno fatto esplodere alcuni petardi durante la messa di ieri alla basilica di San Lorenzo a Mortara (Pavia): i giovani sono stati identificati.

Una bravata che è costata loro molto cara: alcuni minorenni sono stati identificati e ritenuti responsabili di un atto di teppismo avvenuto durante la messa di ieri, giovedì 8 dicembre 2022, alla basilica di San Lorenzo a Mortara (Pavia). I ragazzini si erano dati alla fuga, ma dopo alcune ore i carabinieri li hanno individuati e convocati in caserma insieme ai loro genitori.

L'episodio si è verificato durante la celebrazione delle 18. A un certo punto, mentre questa era ancora in corso, sono stati fatti esplodere alcuni petardi. Il parroco, Don Marco Torti, è stato costretto a interrompere la messa per alcuni minuti. I presenti spaventati e impauriti, ci hanno messo diverso tempo prima di capire cosa fosse successo. Una volta constato che nessuno era in pericolo, la situazione è tornata alla normalità e il sacerdote ha potuto concludere il rito regolarmente.

Una volta terminato però ha deciso di chiamare subito i carabinieri e raccontare quanto era accaduto: i militari così sono arrivati in chiesa e hanno svolto tutti i rilievi del caso per risalire all'identità dei responsabili. Ci sono volute solo un paio di ore per scoprire i loro nomi e cognomi. Capito che si era trattato di una bravata, i militari hanno individuato i minori – di cui non si conosce l'età precisa – e li hanno convocati in caserma. Ci andranno accompagnati dai loro genitori.

Fortunatamente il loro gesto non avrebbe creato danni alla struttura né tantomeno feriti: ai carabinieri dovranno spiegare il perché della loro azione e come hanno fatto a recuperare i petardi.