Fa pipì a bordo campo durante una partita di Serie C: espulso un calciatore Cartellino rosso per il giocatore del Lecco Cristian Bunino (Serie C): durante la partita contro il Piacenza, l’arbitro lo punisce per aver fatto pipì in campo durante il riscaldamento. “Sarebbe dovuto andare negli spogliatoi, ma stavamo per fare il cambio”, le parole dell’allenatore. “Sarebbe bastata un’ammonizione”

La partita Piacenza–Lecco (Facebook)

Il cartellino rosso al 76esimo minuto del match contro il Piacenza, campionato di Serie C. Lo sventola con decisione l'arbitro Simone Gallipò sul naso dell'attaccante del Lecco Cristian Bunino. La motivazione? Ha appena fatto pipì in campo, dietro la porta della squadra avversaria.

Il cartellino rosso al centravanti del Lecco

In quel momento il gioco è fermo: un calciatore del Lecco è a terra, infortunato. Bunino, nel frattempo, si sta riscaldando a bordo campo ed è pronto per entrare in partita. Quando, all'improvviso, viene raggiunto dal provvedimento di espulsione immediata: cartellino rosso.

Senza parole gli spettatori seduti sugli spalti dello stadio, che non capiscono cosa stia accadendo. Perché l'arbitro ha deciso di espellere un giocatore ancora fuori campo? Cosa può essere successo? La riposta arriva al termine della competizione.

"Ha fatto la pipì in campo"

"Un peccato quell'espulsione. Ma ha fatto la pipì in campo", ha detto infatti il suo allenatore Luciano Foschi durante la conferenza stampa di fine partita, rischiarando ogni dubbio. "La regola c'è, è proibito".

Per poi precisare. "Stavamo per fare il cambio. Il ragazzo sarebbe dovuto andare negli spogliatoi, invece è andato in fondo a fare pipì". Insomma: il centravanti, prossimo alla chiamata in partita, in preda all'urgenza avrebbe deciso di fare i bisogni dietro la porta avversaria, ai margini del campo. Sperando, evidentemente, di essere discreto e di non farsi vedere.

E invece. "È stato applicato il regolamento alla lettera", sempre le parole dell'allenatore del Lecco Calcio in conferenza stampa. "Era una partita senza motivi per essere tesi. Non voglio discuterne della sanzione in sé, ma sarebbe bastata un’ammonizione”.