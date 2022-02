Evacuato il Forum di Assago per una fuoriuscita di cloro dalle piscine: venti persone intossicate È stato evacuato il Forum di Assago: in totale sono state fatte uscire una quarantina di persone, di cui venti sono intossicate. Sembrerebbe che la causa, come confermato a Fanpage.it, sia la fuoriuscita di vapori risultato di un contatto tra il cloro e un’altra sostanza al momento non nota.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Sembrerebbe essere stata una fuoriuscita di vapori, la causa dell'evacuazione che ha interessato nella giornata di oggi, giovedì 17 febbraio, il Mediolanum Forum di Assago: a confermarlo a Fanpage.it sono i vigili del fuoco. I vapori sono fuoriusciti a causa di un contatto tra il cloro e una sostanza per il momento non nota. A causare tale avvicinamento, sarebbe stato un errore nelle manovre di caricamento. Questi vapori hanno causato bruciore agli occhi e nausee costringendo l'evacuazione di quaranta persone, di cui 20 sono intossicate.

Sul posto gli operatori sanitari di Areu

In una nota dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), è riportato che l'intervento è avvenuto attorno alle 12.35. In via Giuseppe di Vittorio, sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 in codice giallo a bordo di due auto mediche, un mezzo di coordinamento Areu e di otto ambulanze. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli operatori sanitari stanno valutando le condizioni delle persone coinvolte. Si cerca di capire anche cosa possa aver causato questa fuoriuscita.

Un episodio simile avvenuto qualche anno fa alla piscina Lamarmora

Una situazione molto simile si era verificata qualche anno fa alla piscina Lamarmora di Brescia dove alcune persone hanno iniziato a percepire bruciore agli occhi e alla gola oltre che difficoltà a respirare. Anche in questo caso, una trentina di persone sono state costrette a uscire. E, come per il Forum, anche nelle piscine bresciane era stata rilevata una elevata concentrazione di cloro nell'acqua. In quell'occasione, era stata poi trasferita in ospedale una ragazza che soffriva di asma, ma solo per degli accertamenti.