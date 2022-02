Marracash annuncia la sesta data al Forum d’Assago: “Il mio tour più importante di sempre” Finalmente ci siamo: Marracash sbarcherà in concerto a Milano, al Forum d’Assago, a settembre. Con l’occasione, il rapper della Barona ha annunciato l’apertura di una sesta data.

Forse sta finalmente giungendo l'ora di vedere Marracash live al Forum di Assago. Con oltre due anni di ritardo a causa della pandemia da Covid-19, il rapper della Barona che ha scalato le classifiche prima con "Persona" e poi con "Noi, loro, gli altri", è pronto a calcare il palco più importante, finora, della sua carriera: quello di un palazzetto.

Marracash annuncia la sesta data al Forum di Assago per il "Persone tour"

Era sostanzialmente impossibile pensare che la festa del "Persone tour" di Marracash non si sviluppasse nella città che lo ha apprezzato sin dai primi tempi del Muretto e delle collaborazioni con i Dogo. E non solo perché Milano rappresenta la tappa più ambita, bensì perché per il rapper di origini siciliane il Forum d'Assago rappresenta la consacrazione definitiva di una carriera che, se ancora c'è bisogno di ricordarlo, è stata arricchita da preziosi gioielli lirici ben prima che il mainstream si accorgesse della sua portata poetica. Il ricamatore di rime della Barona, rapper delizioso che ha saputo adattarsi al mondo del pop senza snaturarsi, ha annunciato oggi di aver aperto una sesta data a Milano, dopo la quinta aperta a seguito del lancio di "Noi, loro, gli altri". Di gran lunga, per aficionados e fan dell'ultim'ora, l'evento musicale più atteso (e sofferto) dell'anno in città. Non è infatti un caso che i fan di Marracash abbiano gioito alla pubblicazione del video teaser in cui, ripreso sugli spalti e sul parterre del Forum, annuncia con orgoglio: "Il momento che aspettavo da tempo. I miei due dischi più importanti. Il mio tour più grande di sempre. Persone tour: sto tornando".

Il rapper in attesa di ricevere il tributo che merita dai suoi fan

L'entusiasmo che porta con sé la conferma delle date e la consapevolezza che questa è la volta buona, non è semplicemente una carezza alla propria voglia di divertirsi. Al contrario, è un abbraccio virtuale che il pubblico di Marra ha voluto riservargli dopo due anni così complicati, fatti di rinunce e rinvii che lo hanno reso orfano dell'amore che ha sempre ricevuto sotto i suoi palchi. Ancora nessuna informazione sulla scaletta, per cui è ovvio pensare che oltre ai successi di "Persona" e "Noi, loro, gli altri" Marra possa aggiungere hit del passato, e sugli ospiti. Per questi ultimi, è altrettanto plausibile annunciare, senza conferme, la presenza di Guè e degli amici e collaboratori più cari. Senza nascondere le fantasie dietro a notizie, non è un mistero che la platea che segue Marracash sin dai primi passi della sua carriera si aspetti anche gente come Jake la Furia, Fabri Fibra, Deleterio ed Emis Killa.

Le date di Milano del tour di Marracash: 4 sono già sold out

Ecco di seguito le date di Milano di Marracash al Mediolanum Forum di Assago:

13 settembre 2022 (recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022) – SOLD OUT

14 settembre 2022 (recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022) – SOLD OUT

16 settembre 2022 (recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022) – SOLD OUT

18 settembre 2022 – NUOVA DATA

20 settembre 2022 – (recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022) – SOLD OUT

21 settembre 2022 – biglietti ancora disponibili