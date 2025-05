video suggerito

Esplode un compressore in un cantiere a Brescia: grave un operaio di 41 anni Poco dopo mezzogiorno di oggi in un cantiere di Sant’Eufemia della Fonte, quartiere di Brescia, è esploso un compressore utilizzato per le saldature. Ad avere la peggio è stato un operaio che lavorava vicino al luogo dello scoppio e che è stato portato in ospedale in codice giallo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Poco dopo mezzogiorno di oggi un boato ha fatto tremare il quartiere di Sant'Eufemia della Fonte, a Brescia. A causarlo è stata un'esplosione avvenuta in un cantiere aperto in via XXVIII Marzo. Nello scoppio sarebbe rimasto ferito un operaio 41enne, trasferito in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Tutto è avvenuto oggi, lunedì 5 maggio, poco prima delle 13:20, all'interno di un cantiere aperto per la sistemazione di alcuni servizi sotto il manto stradale. Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio sarebbe stato causato da un compressore utilizzato durante i lavori di saldatura. Ad avere la peggio è stato un operaio che in quel momento era al lavoro nei pressi dell'esplosione. Il boato è stato sentito da diversi residenti attorno al cantiere, che si sono riversati in strada per capire che cosa fosse successo.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza all'operaio ferito, che successivamente è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Sul luogo dell'esplosione sono arrivati anche la polizia di Stato di Brescia e l'Agenzia di Tutela della Salute, che hanno fatto tutti i rilievi necessari per fare luce sulla causa dello scoppio e chiarire se nel cantiere possano essere state violate alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro.