Escursionisti sorpresi da una valanga in Valfurva: uno viene sommerso dalla neve, lo salvano i suoi amici Quattro escursionisti sono stati sorpresi da una valanga staccata dalla punta Pedrazzini, sulle montagne di Santa Caterina Valfurva, in Alta Valtellina: uno di loro è stato travolto dalla neve.

A cura di Giorgia Venturini

Paura verso le 13 di oggi sabato 29 agosto sulle montagne di Santa Caterina Valfurva, in Alta Valtellina. Qui quattro escursionisti sono stati sorpresi da una valanga staccata dalla punta Pedrazzini. Uno dei quattro alpinisti è stato travolto dalla neve: subito due degli amici hanno attivato la strumentazione necessaria per le ricerca sotto una valanga che avevano con loro. Così in poco tempo sono riusciti a estrarre il compagno di escursione dalla neve.

L'intervento dei soccorsi

Subito intanto sono stati allertati i soccorsi: sul posto dopo pochi minuti si sono precipitati gli specialisti dell'elicottero Drago 81 dei Vigili del fuoco della Lombardia. Con loro anche i vigili del fuoco con i cani addestrati nella ricerca delle persone sotto le valanghe e gli uomini del Soccorso Alpino della stazione di Bormio e Valfurva. Subito l'amico travolto dalla neve è stato soccorso sul posto e trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo: grazie al tempestivo intervento dei suoi amici fortunatamente non è in pericolo di vita, nonostante alcuni traumi riportati.

I soccorsi sono intervenuti anche per recuperare un altro dei quattro escursionisti: l'uomo ha preferito attendere i soccorsi e non proseguire in autonomia perché temeva che anche un suo minimo spostamento avrebbe potuto provocare il distaccamento di altre slavine. Il rischio è che altra neve avrebbe potuto staccarsi e travolgere più persone a valle.