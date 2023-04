Livigno si sveglia sotto la neve: ad aprile più precipitazioni che a gennaio Oggi lunedì 24 aprile Livigno si è svegliata sommersa dalla neve: un’altra grande nevicata è prevista anche domani.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook di Livigno is magic

In piena primavera Livigno è ancora sommersa dalla neve. Il paese dell'Alta Valtellina oggi lunedì 24 aprile si è tinto tutto di bianco. L'inaspettata nevicata non poteva essere il regalo perfetto per gli amanti dello sci che potranno quindi sperare di continuare a scendere dalle piste per altri giorni, nonostante si era considerata chiusa la stagione invernale.

Neva anche il 25 aprile

Le basse temperature e le precipitazioni di questi ultimi giorni ha fatto ritornare la Valtellina in inverno. Qui la neve è attesa anche nella giornata di domani 25 aprile quando le temperature scenderanno sotto lo zero anche durante le ore più calde. Segno che si dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di mettere in soffitta sci e ciaspole.

Livigno e Bormio protagoniste delle Olimpiadi 2026

Livigno già prima di questa nevicata si era confermata la regina delle stazioni sciistiche della zona. Da solo il paese infatti è riuscito ad attirare il 50 per cento di turisti della Valtellina e importanti personaggi del mondo dello sport. Tutto in attesa delle attese Olimpiadi invernali del 2026 di cui Livigno sarà una delle località protagoniste: qui infatti si assegneranno le medaglie di snowboard e freestyle.

Altra regina indiscussa delle montagne valtellinesi è sicuramente Bormio: nella famosa località di alta quota solo a Pasquetta – come riporta Il Giorno – gli impianti di risalita hanno fatto registrare 2.500 primi ingressi. Anche qui si attende il 2026 quando la famosa pista Stelvio, già protagonista ogni anno di una tappa della Coppa del Mondo, sarà teatro della sfida per eleggere il campione olimpico di discesa libera oltre a quelli di tutte le specialità maschili di sci alpino e delle specialità maschili e femminili di scialpinismo.