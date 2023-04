Escono per una gita in montagna e restano bloccati da una tempesta di grandine: interviene il soccorso alpino Quattro escursionisti stavano passando un punto impervio sulle montagne Bresciane quando sono stati sorpresi da un fortissimo temporale e dalla grandine: subito hanno chiamato i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Un gruppo di escursionisti è rimasto bloccato mentre stavano facendo una ferrata sulle montagne di Idro, in provincia di Brescia. Quattro escursionisti stavano passando un punto impervio quando sono stati sorpresi da un fortissimo temporale e dalla grandine. Subito hanno allertato il soccorso alpino e chiesto aiuto. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi martedì 25 aprile.

Per raggiungerli sono partite subito le squadre della V Delegazione Bresciana, Stazione di Valle Sabbia: tra i soccorritori era presente anche un medico del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. I quattro sono stati trovati vicino a un piccolo lago di montagna e per questo sono stati tratti in salvo dalla ferrata servendosi anche di un gommone dei vigili del fuoco.

I soccorsi sono durati un paio d'ore: sono iniziati alle 13.30 e dopo un paio di ore gli escursionisti erano al sicuro a valle. I quattro sono partiti per la gita contando su una giornata di bel tempo, ma l'improvviso temporale li ha sorpresi quando erano ancora in alta quota.

Donna colpita da alcuni sassi in una grotta

Nella stessa giornata di oggi 25 aprile un'escursionista è entrata in una grotta nel comune di Cassano Valcuvia, in provincia di Varese, ed è stata colpita da alcuni sassi caduti dall'alto: la donna non ha fatto in tempo a evitarli ed è rimasta ferita. I sassi sono caduti da una altezza di 50 metri e non ha fatto in tempo ad evitarli. Subito è stata soccorsa dal soccorso alpino: si trova ora in ospedale, non sono ancora state rese pubbliche le sue condizioni di salute. Non è chiaro se la donna è in pericolo di vita.