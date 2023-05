Esce per una gita in montagna e scompare: da sei giorni si cerca Giorgio Sono ancora in corso le ricerche per trovare Giorgio, il 38enne scomparso da giovedì 11 maggio a Bagolino, in provincia di Brescia.

Dopo sei giorni di ricerca senza sosta non è ancora stato trovato il 38enne scomparso da giovedì 11 maggio a Bagolino, in provincia di Brescia. Da giorni il soccorso alpino e tanti volontari stanno cercando Giorgio. A dare l'allarme era stata la sua famiglia, preoccupata perché non lo ha visto tornare dalla sua gita in montagna.

Trovata la sua auto

Dalle informazioni del soccorso alpino, il 38enne potrebbe essere disperso in Alta Valsabbia: qui le ricerche si stanno concentrando dalla sera di sabato 13 maggio quando la sua auto, una Fiat Panda, è stata ritrovata poco distante. Nel dettaglio la macchina è stata trova nella località che porta in Gaver, in Val Dorizzo.

Le ricerche sono ancora in corso

Ora sul posto sono impegnate più squadre dei vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e la protezione civile: i soccorritori si stanno aiutando anche con l'utilizzo dei droni per visionare tutta la zona dall'altro e cercare Giorgio anche nei luoghi difficili da raggiungere a piedi. Certo però è che il brutto tempo di questi giorni non ha aiutato le ricerche.

Intanto il Comune di Bagolino in un post Facebook ha diffuso la foto dello scomparso e dato qualche informazione utile nel caso qualcuno lo avvistasse in zona: "Giorgio, 38 anni, alto 1.70 peso 60 kg, capelli neri rasati, è scomparso giorni fa e la macchina è stata ritrovata a Bagolino. Dovrebbe indossare un giubbotto nero, maglione a righe e una borsa a tracolla. Se avvistato contattare i carabinieri che sono stati già allertati". La speranza è di trovarlo presto.