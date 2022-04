Escursionista perde la vita durante un’escursione ai laghi di Cardeto a 1.800 metri Un malore a 1.800 metri mentre si trovava nelle zone dei laghi di Cardeto, nell’alta Val Seriana. Morta un’escursionista di 49 anni: inutile l’elisoccorso.

A cura di Enrico Spaccini

Una donna di 49 anni è deceduta lungo il passo Portula, nei pressi dei Laghi di Cardeto: il gruppo di laghetti nel comune di Gromo, nell'alta Val Seriana in provincia di Bergamo. Rimane ancora da chiarire la causa del decesso dell'escursionista, anche se tutti gli elementi acquisti finora fanno pensare a un malore.

Il lago di Mezzo di Cardeto

Sul posto, il lago detto "di Mezzo", sono intervenuti i carabinieri che hanno poi chiesto l'intervento dell'elisoccorso di Brescia per necessità tecnico-logistiche. Una zona impervia, quella del lago di Mezzo, che si trova a circa 1.800 metri di altitudine nel gruppo di laghetti di Cardeto. La donna è stata trasferita con un elicottero di Areu all'ospedale di Sondrio, dove i medici hanno potuto constatare e formalizzare il decesso. Ad esserle fatale potrebbe essere stato un malore accusato intorno alle ore 14.

L'incidente sui Piani di Bobbio

La donna è stata ritrovata senza vita a pochi chilometri di distanza dai Piani di Bobbio, ad Artavaggio, dove lo scorso mercoledì 13 aprile Giovanni Borsatti ha perso la vita. Il 25enne originario di Milano è precipitato sulle montagne della Valsassina, in provincia di Lecco. Secondo le ricostruzioni, sarebbe caduto da un'altezza di diversi metri. L'allarme era stato lanciato dai genitori che non lo avevano visto rientrare e che non avevano notizie del proprio figlio da diverse ore. Soccorso Alpino, vigili del fuoco e Protezione civile hanno ritrovato alle 2 di notte lo zaino con cui era partito da casa. Il corpo, senza vita, a un centinaio di metri di distanza. Era lungo il sentiero degli Stradini, in una zona difficile da raggiungere anche per gli operatori.