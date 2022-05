Precipita da un sentiero durante un’escursione: morto un uomo Un uomo, di cui non si conosce l’identità, è precipitato da un sentiero: il suo corpo è stato trovato privo di vita dai soccorritori.

Un'escursione finita male: è quanto accaduto a San Giacomo Filippo, comune in provincia di Sondrio, nella giornata di oggi, mercoledì 18 maggio. I soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo, di cui per il momento non si conoscono le generalità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che cercheranno di avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.

L'uomo è precipitato da un sentiero

In base alle prime informazioni che sono state diffuse dall'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto attorno alle 14.28 vicino al Lago del Truzzo e la Valle del Drogo. Areu ha quindi inviato in codice rosso i medici e i paramedici su un elisoccorso. L'uomo è stato trovato ormai privo di vita: probabilmente è morto sul colpo dopo essere precipitato da un sentiero in cresta. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso. Presente anche il Soccorso Alpino per facilitare le operazioni di recupero della salma.

