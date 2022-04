Ragazzo di 25 anni trovato morto in montagna: è precipitato per diversi metri durante un’escursione Un ragazzo di 25 anni è morto durante un’escursione sui Piani di Bobbio ad Artavaggio. Il ragazzo è precipitato per diversi metri.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva solo 25 anni. Giovanni Borsatti, è morto durante un'escursione sui Piani di Bobbio ad Artavaggio. Il ragazzo, originario di Milano, è precipitato sulle montagne della Valsassina, nella provincia di Lecco. A dare l'allarme mercoledì sera sono stati i parenti, preoccupati dal suo mancato rientro. I soccorritori lo hanno ritrovato nel cuore della notte: i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il cadavere è stato recuperato e la salma attualmente è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

È precipitato per diversi metri

Stando alle ricostruzioni, il 25enne avrebbe fatto un volo di diversi metri. Le ricerche sono state affidate ai carabinieri di Introbio, al soccorso Alpino, ai vigili del fuoco e alla Protezione Civile. Presente anche l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia con un elicottero. Alle 2 di notte, gli operatori hanno trovato il suo zaino. Subito dopo, a un centinaio di metri lungo il Sentiero degli Stradini, è stato trovato il corpo in una zona difficile da raggiungere.

L'altro incidente sui Corni di Canzo

L'ultimo incidente in montagna si è verificato domenica 27 marzo: Samuele Papini, 58 anni, è morto durante un'escursione sui Corni di Canzo. Anche in questo caso, sarebbe precipitato. A dare l'allarme è stata una donna di 56 anni che si trovava con lui e che, fortunatamente, ne è uscita illesa. La morte del 58enne ha devastato tutti i colleghi e amici. L'uomo aveva lavorato per anni come vigile urbano a Milano: "Siamo vicini a tutti i suoi cari. Ciao Samuele, a nome del gruppo sportivo e ricreativo della polizia locale di Milano", avevano scritto su Facebook.