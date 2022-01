Esce per un’escursione ma non fa più ritorno: si cerca un giovane sulle montagne di Lecco Sono in corso le ricerche di un giovane escursionista uscito per una gita sul monte Legnone, nel Lecchese, senza fare però più ritorno.

A cura di Giorgia Venturini

Per i monti sopra Lecco si cerca un escursionista di cui non si hanno più sue notizie da ore. Dalle primissime informazioni si tratterebbe di un giovane che non ha fatto più ritorno dopo essere uscito per fare un'escursione sul monte Legnone, una delle montagne del Lecchese, sopra il comune di Premana. Doveva fare ritorno verso tarda mattinata ma i suoi conoscenti hanno lanciato l'allarme nel pomeriggio quando non lo hanno ancora visto arrivare. Così sono scattati i soccorsi.

Sul posto dalle 16.30 si sono precipitati i soccorritori di due squadre Saf e una tas (topografica applicata al soccorso) dei Vigili del Fuoco. Sul monte sono attive le ricerche anche da parte del soccorso alpino e dei carabinieri: purtroppo a causa della fitta nebbia è stato possibile intervenire con l'elicottero quindi si sta procedendo via terra. Intanto il buio rende tutto più difficile: sono ore di attesa nella speranza che al giovane non sia successo nulla di grave.